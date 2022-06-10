Жителя Башкирии осудили на 11 лет за идею создания «Всемирного Халифата»

Уроженец Башкирии Азат Лукманов получил 11 лет строгого режима за пропаганду терроризма. Об этом сообщает ФСБ региона.
Сообщается, что Лукманов был членом запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Его деятельность в рамках данной организации наряду с ведением пропаганды идей террористического сообщества заключалась также в вовлечении в организацию граждан РФ.
Азат Лукманов был задержан в Москве в 2019 году. В ходе обысков у мужчины были найдены и изъяты носители информации, в которых содержались призывы к созданию единого исламского государства — «Всемирного Халифата».
Мужчину признали виновным по статье «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации». По решению суда, Лукманов получил наказания в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Напомним, в ФСБ республики сообщили о задержании в Башкирии пособника террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам», чья деятельность запрещена на территории Российской Федерации. Роль мужчины террористической организации заключалась в сборе средств для спонсирования деятельности боевиков.