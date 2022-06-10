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Парламент Башкирии освободит бомжей от платы за ночлег

10 июня 11:55
Фото: 1MI
В Курултае хотят принять закон, который освобождает от платы за ночлег граждан без определенного места жительства. На данный момент ночь в Республиканском центре помощи им обходится в 100 рублей.

Депутаты Госсобрания Башкирии намерены принять закон, освобождающий граждан без определенного места жительства от платы за ночлег. Как сообщает пресс-служба Курултая, закон отнесен данную категорию граждан, которым социальные услуги в полустационарной форме предоставляются бесплатно.

Так, по словам спикера парламента Константина Толкачева, в Уфе на данный момент работает Республиканский центр помощи, вместимость которого 50 коек. Стоимость за ночлег составляет 100 рублей.

Кроме того, в законопроекте также предлагается введение бесплатного социального обслуживания на дому и в полустационарной форме для граждан с доходами ниже или равного полукратной величине прожиточного минимума.

#Новости#Элина Сайфранова#Политика
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