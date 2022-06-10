Мэрия Уфы ищет подрядчика для реставрации памятника Салавату Юлаеву за 15 млн рублей

Были и акции в защиту памятника, после которых власти встречались с активистами. Были и съемки памятника изнутри, в ходе которых выяснилось, что внутри памятника есть дыры и гнезда птиц. В итоге памятник для реставрации решили не переносить, сейчас же реконструкция его близка как никогда — в закупке сказано, что подрядчик должен выполнить вверенные ему проектные работы до марта следующего года.