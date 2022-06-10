Чиновников призвали вести «человекоцентричную» работу в интернете

Замглавы АНО «Диалог Регионы» Вадим Никишин заявил, что уже к 2030 году Россия должна быть в числе десяти лучших стран по степени удовлетворенности качеством оказания госуслуг. Более того, госуправление в нашей стране должно стать образцом «человекоцентричности».