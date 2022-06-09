«Третьего раза не будет»: разметкой в Уфе займется компания, которую «разнес» Хабиров

— Мозги же должны быть, краска, которая нанесена таким образом, ее же смоет через день. Я вас уже два раза предупредил, третьего раза не будет. В шутки со мной не надо играть. Такая дорожная разметка, я считаю, — это преступление, — заявлял Хабиров в мае прошлого года.