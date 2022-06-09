Погибшего на Украине рядового Айрата Загитова из Башкирии наградили орденом Мужества

О возрасте погибшего военнослужащего в сообщении Кашапова не сообщается, однако известно, что рядовой Загитов посмертно награжден орденом Мужества. Также глава района в своем сообщении выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего, а также написал, что скорбит по погибшему земляку вместе с его семьей.