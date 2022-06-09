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Погибшего на Украине рядового Айрата Загитова из Башкирии наградили орденом Мужества

9 июня 05:42
Фото: фото из соцсетей
О гибели военнослужащего из деревни Терменево Айрата Загитова сообщил глава администрации Салаватского района Марс Кашапов в соцсетях 8 июня.

Очередное печальное известие пришло из Салаватского района Башкирии. Глава района Марс Кашапов на своей странице в социальной сети сообщил о гибели в ходе спецоперации России на Украине уроженца деревни Терменево Айрата Загитова.

О возрасте погибшего военнослужащего в сообщении Кашапова не сообщается, однако известно, что рядовой Загитов посмертно награжден орденом Мужества. Также глава района в своем сообщении выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего, а также написал, что скорбит по погибшему земляку вместе с его семьей.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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