Парламентарии Башкирии усомнились в независимости Литвы и поддержали ее отмену

В Курултае Башкирии поддержали федеральный законопроект который предполагает отмену признания независимости Литвы. Буквально накануне в Госдуму Российской Федерации внесли разработанный на основе архивных документов законопроект. Изучая архивные документы авторы законопроекта пришли к выводу, а точнее «установили» что Литва, а точнее Литовская республика приобрела свою независимость с нарушением Конституции Советского Союза.