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Парламентарии Башкирии усомнились в независимости Литвы и поддержали ее отмену

9 июня 07:29
Фото: rus.bashgazet.ru
Проект закона об отмене признания независимости Литвы рассматривают на федеральном уровне, но о них высказался и вице-спикер Курултая Рустам Ишмухаметов.

В Курултае Башкирии поддержали федеральный законопроект который предполагает отмену признания независимости Литвы. Буквально накануне в Госдуму Российской Федерации внесли разработанный на основе архивных документов законопроект. Изучая архивные документы авторы законопроекта пришли к выводу, а точнее «установили» что Литва, а точнее Литовская республика приобрела свою независимость с нарушением Конституции Советского Союза.

Вице спикер регионального парламента Башкирии Рустам Ишмухаметов выступил в своем телеграм-канале с поддержкой данного законопроекта, также назвав «бывшие наши прибалтийские республики» в нынешнее время стали «одним из центров тиражирования русофобии», упомянув недавнюю ситуацию в принятием решения о сносе мемориала советским воинам в Литве.

#Новости#Ирина Деревянчук#Политика
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