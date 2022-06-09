Минеева на Неделе российского ритейла рассказала, как объединяется бизнес

По словам директора АНО «Институт развития предпринимательства и экономики» (организатора сессии) Натальи Назаровой, бизнес и власть работают в довольно эффективном диалоге, учатся слышать и понимать, что они хотят друг от друга. И судя по первым результатам этого двустороннего процесса, можно говорить об осторожном оптимизме. В то же время именно на поддержку спроса нужно сегодня обратить особое внимание. Этой теме нужна дальнейшая проработка и большая систематизация. Для этого нужно обратить внимание на адресную помощь населению. А пока государство предпочитает действовать с помощью административно-ограничительных мер. Если стимулировать спрос, начнут расти и доходы российских производителей. А значит, и бизнесу удастся быстрее приспособиться к новым условиям. За счет этого вырастут объемы возвращающихся средств государству в виде налогов.