Антон Кобяков: Смягчение эпидемиологических правил расширит список гостей ПМЭФ

Советник президента РФ Антон Кобяков сообщил, что менее чем за неделю до мероприятия участие подтвердили представители 127 стран и территорий. К ним относятся в том числе Великобритания и Китай, Америка, Франция и другие страны. Это говорит о том, что площадка ПМЭФ востребована вне зависимости от геополитической ситуации. Об этом сообщает vostokmedia.com.