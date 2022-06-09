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Антон Кобяков: Смягчение эпидемиологических правил расширит список гостей ПМЭФ

9 июня 20:10
Фото: фрагмент видео
Участники ПМЭФ в 2022 году смогут пересечь границу без ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией. Это связано с тем, что Россия с 14 июня отменяет такие требования для иностранцев, прибывающих в страну авиационным и морским транспортом.

Советник президента РФ Антон Кобяков сообщил, что менее чем за неделю до мероприятия участие подтвердили представители 127 стран и территорий. К ним относятся в том числе Великобритания и Китай, Америка, Франция и другие страны. Это говорит о том, что площадка ПМЭФ востребована вне зависимости от геополитической ситуации. Об этом сообщает vostokmedia.com.

Отмечается, что в апреле Россия возобновила авиационное сообщение с 52 государствами. Помимо этого, снова стали ходить поезда между Россией и Казахстаном, а также Монголией. В конце весны было отменено ограничение на пересечение сухопутной границы с Грузией. Кроме того, с 14 июня будут сняты ограничения на пересечение российско-узбекской границы в связи с возобновлением железнодорожного сообщения.

С начала весны текущего года Россия стала постепенно отменять ограничения, связанные с коронавирусом, на въезд граждан из других стран.

Информационным партнером ПМЭФ является медиахолдинг 1MI.

#Новости#Марина Колодкина#Общество
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