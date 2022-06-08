Главы районов, вузов и владельцы бизнеса: где работают экс-министры Кабмина Башкирии

Однако сохранили министерские портфели не все. Некоторых окидавших Кабмин сотрудников трудоустроили: например, вице-премьер Салават Сагитов и последний «прихамитовский» министр экономики Сергей Новиков получили должности ректоров в вузах. Министр ЖКХ Афонин стал депутатом. Некоторых госслужащих — Андрея Иванюту и Бориса Мелкоедова — отправили руководить районами.
Глава Минздрава Анвар Бакиров, которого Радий Хабиров отправлял «преподавать» - преподает, а также возглавляет клинику БГМУ. Некоторые члены правительства оказались не у дел и ушли в бизнес. Кое-кто был вынужден покинуть регион.
Более подробнее о том, чем сейчас занимаются ушедшие — читайте в материале Mkset.