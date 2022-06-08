Главы районов, вузов и владельцы бизнеса: где работают экс-министры Кабмина Башкирии

После смены власти в регионе в 2018 году, когда новым руководителем стал Радий Хабиров, немногим из членов правительства удалось сохранить свои кресла. Так, в своей должности осталась глава Минтруда Ленара Иванова, министр культуры Амина Шафикова и руководитель Минлесхоза Марат Шарафутдинов.