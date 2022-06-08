БГМУ оказался на грани вылета из списка 100 лучших вузов России

Обратная ситуация у Башкирского государственного медицинского университета. Последние четыре года вуз ежегодно теряет свои позиции в рейтинге. Если по итогам 2018 года БГМУ занимал 65 место, то 2021 год вуз завершил на 98 месте из 100 возможных, оказавшись на грани вылета из первой сотни.