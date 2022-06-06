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Жителям Башкирии не понравился военный вертолет в парке, распиаренный главой района

6 июня 05:34
Фото: vk.com
Местные жители считают, что сначала нужно сделать дороги, об этом они заявили в комментариях в соцсети.

Военный вертолет привезли в Чишмы в выходные, об этом в соцсети сообщил глава муниципалитета Ришат Мансуров.

«Долгий путь проделали, пока прошли все этапы согласования, оформления и транспортировки. И вот сегодня вертолет МИ-24К прибыл к нам из Новосибирска. Это не просто вертолет. Это боевой транспорт генерал-майора авиации, „Заслуженного военного летчика Российской Федерации“, Героя России Сахабутдинова Рифа Раисовича, нашего земляка, на котором он вел службу в горячих точках 34 года!», — написал он.

По планам Мансурова боевую машину отреставрируют и установят в местном парке Победы, где он станет главным объектом экспозиции.

Однако не все местные жители обрадовались списанному вертолету.

«Вертолеты вертолетами, когда дороги будут? И когда уже перестанут бродячие люди ходить, бабушкам совсем нечем за коммуналку платить, а про еду вообще молчу, вертолет этот некому не сдался!», — написал в комментариях один из пользователей.

Другие местные жители его поддержали, напомнив о нерешенных «реальных проблемах»: «убитых» дорогах, грязной водопроводной водой «с непонятными примесями и несоответствующего цвета».

Для начала они предложили главе закрыть эти, более насущные, вопросы и лишь потом создавать музей.

#Новости#Наталья Балыкова#Общество
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