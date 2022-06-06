Жителям Башкирии не понравился военный вертолет в парке, распиаренный главой района

«Долгий путь проделали, пока прошли все этапы согласования, оформления и транспортировки. И вот сегодня вертолет МИ-24К прибыл к нам из Новосибирска. Это не просто вертолет. Это боевой транспорт генерал-майора авиации, „Заслуженного военного летчика Российской Федерации“, Героя России Сахабутдинова Рифа Раисовича, нашего земляка, на котором он вел службу в горячих точках 34 года!», — написал он.