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Уфимец оштрафован на 30 тысяч рублей за одиночный пикет с плакатом в центре города

6 июня 12:16
Фото: 1MediaInvest
Суд пришел к выводу, что он публично дискредитировал Вооруженные Силы России, следует из постановления.

Роман Маринкин был задержан на площади перед Гостиным Двором с плакатом, выражающим позицию с критикой спецоперации. В суде он заявил, что не считает себя виновным. Уфимец подчеркнул, что не дискредитировал ВС РФ.

Кировский районный суд Уфы счел, что вина Маринкина доказана составленным в отношении него административным протоколом, рапортом сотрудника полиции, письменными показаниями двух понятых, а также его собственными письменными объяснениями.

В качестве смягчающих ответственность уфимца обстоятельств судья признал его молодой возраст и трудовую занятость. Ему назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.

Как сообщал mkset, ранее Советский суд Уфы назначил штраф в размере 35 тысяч рублей Анне Николаевой. В отношении нее также был составлен протокол о публичной дискредитации ВС России.

#Новости#Наталья Балыкова#Политика
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