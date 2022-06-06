Татьяна Минеева рассказала о роли женщин, которую они играют в современном бизнесе

Согласно исследованию, мужчины чаще начинают заниматься бизнесом, чем женщины. Здесь соотношение 10,2 процента среди мужчин против 6,6 процента среди женщин. Хотя данные показатели для мужчин и женщин, начиная с 2019 года, все еще выше тех, что были в предыдущие годы, новое исследование говорит о том, что влияние экономического кризиса в связи с пандемией коронавируса было более негативным именно в отношении женщин, желающих заняться бизнесом. В 2020 году предпринимательская активность снизилась у представителей обоих полов до 9,7 процента у мужчин и 7,3 процента у женщин с 10,2 процента у мужчин и 8,6 процента у женщин в 2019-м. Но в прошлом году данный показатель для мужчин вернулся на максимальные допандемийные цифры, в то время как среди женщин он по-прежнему идет вниз.