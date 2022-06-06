mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Хабиров предложил чиновникам пройти гонку с препятствиями

6 июня 11:45
Фото: Vk.com / Радий Хабиров
Глава Башкирии предложил организовать «Гонку героев» между чиновниками или между муниципалитетами.

Сегодня, 6 июня, Радий Хабиров на оперативном совещании в ЦУРе рассказал о прошедшем накануне в Чишминском районе всероссийском соревновании по преодолению препятсвий — «Гонке героев». Отметим, что для этого в парке «Патриот» специально соорудили трассу.

Так, глава Башкирии предложил провести аналогичный забег с препятствиями, но на этот раз соревноваться между собой будут муниципалитеты или чиновники.

— Мы тоже люди. Не так быстро бегаем, но куда-то заберемся. Давайте сделаем. Это очень интересно и сплачивает коллектив, — Заявил Радий Хабиров.

Организовать забег поручили министру спорта Башкирии до наступления осени.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48