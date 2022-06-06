Хабиров предложил чиновникам пройти гонку с препятствиями

Сегодня, 6 июня, Радий Хабиров на оперативном совещании в ЦУРе рассказал о прошедшем накануне в Чишминском районе всероссийском соревновании по преодолению препятсвий — «Гонке героев». Отметим, что для этого в парке «Патриот» специально соорудили трассу.