Глава Башкирии напомнил о запрете продажи алкоголя

Следующие празднования запланированы на 11 июня в Абзелиловском, Аскинском, Белокатайском, Белорецком, Бирском, Благоварском, Благовещенском, Бурзянском, Ермекеевском, Зианчуринском, Иглинском, Илишевском, Кигинском, Краснокамском, Кушнаренковском, Мечетлинском, Мишкинском, Нуримановском, Салаватском, Стерлибашевском, Татышлинском, Туймазинском, Уфимском, Учалинском, Хайбуллинском, Чекмагушевском, Чишминском и Янаульском районах. Также 12 июня в Дуванском районе, а 18 июня — в Белебеевском, Межгорье, Ишимбайском, Караидельском, Стерлитамакском и Шаранском районах.