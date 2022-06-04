В Башкирии назначили нового министра природопользования и экологии

Так, с 2018 по 2021 года Нияз Фазылов занимал должность первого заместителя министра природопользования и экологии РБ. После чего возглавлял госкомитет Башкирии по предпринимательству, а в 2022 году вновь был назначен в Минэкологии РБ в должности исполняющего обязанности министра.