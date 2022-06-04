Круглый стол литературной премии «Дальний Восток» состоится 9 июня во Владивостоке

Коновалов считает культуру людей их путеводной звездой. В литературе именно на конкурсах и премиях зажигаются звезды. Над Дальним Востоком на протяжении трех лет новые литературные звезды зажигает премия им. В. К. Арсеньева. Эти звезды освещают всю Российскую Федерацию и мир.