В Уфе суд признал виновной врача по делу о гибели младенца при родах

Ранее мы писали о трагедии в Стерлитамаке, которая произошла в августе прошлого года. Женщина выбросила из окна чужого новорожденного. Так, по решению суда она находится на принудительном лечении. Тем временем родители погибшего малыша хотят привлечь к ответственности медперсонал роддома. Однако в уголовном деле на медиков им отказывают.