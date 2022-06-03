В Уфе суд признал виновной врача по делу о гибели младенца при родах

Сегодня, 3 июня, Октябрьский райсуд Уфы признал виновной врача-гинеколога по уголовному делу о гибели новорожденного ребенка. Женщину приговорили к ограничению свободы на два года. Однако за истечением срока давности врача освободили от уголовной ответственности. Напомним, что трагедия произошла еще в мае 2019 года.
- Установить ограничения: не выезжать за границы Уфы, не изменять место жительства без согласия специализированного органа, осуществляющего надзор. <…> В связи с истечением срока давности уголовное преследование Грачевой Л.В. от назначенного наказания освободить, меру пресечения о подписке о невыезде отменить, приводит цитату судьи из приговора агентство «Башинформ».
Изначально, женщине были предъявлены обвинения по пункту «в» части 2 статьи 238 «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека», однако позже данную статью переквалифицировали на 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».
Приговор Октябрьского райсуда пока не вступил в законную силу. Родители погибшего ребенка, по информации «Башинформа», пока не приняли решение об апелляции и компенсации морального вреда.
Ранее мы писали о трагедии в Стерлитамаке, которая произошла в августе прошлого года. Женщина выбросила из окна чужого новорожденного. Так, по решению суда она находится на принудительном лечении. Тем временем родители погибшего малыша хотят привлечь к ответственности медперсонал роддома. Однако в уголовном деле на медиков им отказывают.