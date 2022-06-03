Глава Башкирии пустился в пляс на инвестсабантуе в Сибае

Глава региона Радий Хабиров станцевал с участницами коллектива творческой самодеятельности в рамках инвестиционного Сабантуя в Сибае. Видео было опубликовано в соцсетях.
В Сибае проходит форум инвестиционного Сабантуя «Зауралье-2022». Формальная часть форума, участие в котором принимают как представители правительства республики, так и делегаты из других субъектов РФ и ближнего зарубежья, включает в себя обсуждение вопросов инвестиционной деятельности, бизнеса и развития инфраструктуры.
В то же время неформальная часть мероприятия, кажется, полностью оправдывает свое звания Сабантуя. Так, сегодня в соцсетях появилось видео, на котором вместе с участницами творческого коллектива под аплодисменты и одобрительные возгласы участников форума с башкирским колоритом в пляс пустился глава республики Радий Хабиров.