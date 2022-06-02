В Калтасинскую ЦРБ поступил новый рентген аппарат

Так, уникальность данного аппарата заключается в легкости и скорости исследования. В частности, указывается, что диагностика заболеваний легких, грудного отдела позвоночника, ребер и сердца пожилых и травмированных граждан, а также пациентов с ограниченными возможностями и детей младшего возраста будет проходить проще. Исследование можно будет пройти как стоя, так и сидя.