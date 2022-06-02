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В Калтасинскую ЦРБ поступил новый рентген аппарат

2 июня 12:06
Фото: Минздрав РБ
Специалисты по обслуживанию уже приступили к монтажу медицинского аппарата, сообщает Минздрав Башкирии.

В Калтасинскую ЦРБ устанавливают новый цифровой рентген аппарат. Как сообщают в пресс-службе Минздрава Башкирии, аппарат поступил в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

Так, уникальность данного аппарата заключается в легкости и скорости исследования. В частности, указывается, что диагностика заболеваний легких, грудного отдела позвоночника, ребер и сердца пожилых и травмированных граждан, а также пациентов с ограниченными возможностями и детей младшего возраста будет проходить проще. Исследование можно будет пройти как стоя, так и сидя.

В ведомстве уточняют, что специалисты уже приступили к установке цифрового рентген аппарата.

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