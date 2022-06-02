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В Баймаке в марте 2023 года откроется новая детская поликлиника

2 июня 12:24
Фото: Минздрав Башкирии
Здание новой детской поликлиники в Баймаке будет представлять собой трехэтажное здание общей площадью порядка 6 тысяч квадратных метров, сообщается на сайте главы Башкирии.

Стало известно, что в Баймаке в марте следующего 2023 года будет открыта новая детская поликлиника. Как уточняется на сайте главы региона, медицинское учреждение возводится в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Здание будущей поликлиники будет представлять собой трехэтажное здание, площадь которого составит порядка 6 тысяч квадратных метров. В учреждении будут размещены: диагностическое отделение, лечебные и лабораторные кабинеты, дневной стационар, административные, бытовые и вспомогательные помещения. Рассчитана поликлиника будет на 300 посещений в смену.

Так, в мае этого года объект посетил Радий Хабиров, тогда же он заявил, что поликлиника будет обеспечена необходимым оборудования. Срок завершения работ намечен на декабрь 2022 года, а с учетом «лицензирования и докупки оборудования, беря с запасом» работать поликлиника начнет 1 марта 2023 года

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