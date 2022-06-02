В Башкирии замглавы администрации района уволили в связи с утратой доверия

Примечательно, что для того, чтобы воспользоваться деньгами, чиновница забрала у мужчины банковскую карту, на которую поступили денежные средства. В отношении чиновницы возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Также в адрес главы районной администрации было вынесено представление, в соответствии с которым женщина лишилась должности в администрации в связи с утратой доверия.