РЭО перечислил регионы, не достигшие плановых значений по утилизации ТКО

Как пишет издание vedomosti.ru, глава ППК «РЭО» Денис Буцаев рассказал, что компания непрерывно собирает данные от регионов в части объемов обработки и утилизации ТКО. Так, в апреле текущего года доля отходов на обработку (сортировку) в России составила 48,1%, на утилизацию — 11,4%, а доля направленных на захоронение составила 79,2%.