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РЭО перечислил регионы, не достигшие плановых значений по утилизации ТКО

2 июня 09:08
Фото: reo.ru
Российский экологический оператор (РЭО) сообщил об итогах работы за апрель 2022 года в части выполнения федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».

В компании заявили, что на обработку в апреле было направлено 48,1% ТКО, на утилизацию — 11,4%, а также назвали отстающие в выполнении плана субъекты РФ.

Как пишет издание vedomosti.ru, глава ППК «РЭО» Денис Буцаев рассказал, что компания непрерывно собирает данные от регионов в части объемов обработки и утилизации ТКО. Так, в апреле текущего года доля отходов на обработку (сортировку) в России составила 48,1%, на утилизацию — 11,4%, а доля направленных на захоронение составила 79,2%.

Также замглавы по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов назвал субъекты РФ, которые не достигли нужных показателей в апреле. Так, по утилизации не достигли плана Чукотка и Новгородская область, по обработке — Коми. Минимальную долю по этим значениям имеют Алтай, Забайкалье, Карелия, Северная Осетия — Алания, Амурская область.

Ранее РЭО опубликовал результаты реализации реформы чистоты за февраль 2022 года, согласно которым доля направленных на обработку (сортировку) ТКО в России составила 46,2%.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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