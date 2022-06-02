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Мэр Уфы Мавлиев высказался о долгах МУЭТ и судьбе трамваев и троллейбусов

2 июня 06:54
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
О ситуации с организацией работы электронтранспорта в Уфе сити-менеджер высказался в рамках пресс-конференции 2 июня

Ситуацию с функционированием электротранспорта в башкирской столице в ходе сегодняшней пресс-конференции прокомментировал мэр города Ратмир Мавлиев.

Как сообщает сити-менеджер, на данный момент городская администрация совместно с Министерством транспорта республики активно работает над вопросом с работой трамваев и троллейбусов. Так, для его движения на проспекте требуется провести замену рельсов, а также заменить подвижной состав.

По мнению мэра, сложно представить с какими трудностями в решении данного вопроса придётся столкнуться властям, а также какой объем инвестиций может для этого потребоваться.

- Мы не отстраняемся от этой проблемы. Просто я не хотел выносить это в публичную плоскость. Мы занимаемся решением проблемы - ответил мэр Мавлиев на вопрос журналиста Mkset о долгах МУЭТ.

Напомним, ранее стало известно о повышении стоимости проезда на электротранспорте в Уфе. Новые транспортные тарифы установила уфимская мэрия.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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