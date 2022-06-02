Инспектора ГИБДД вымогавшего взятки с помощью лже-алкотестера в Уфе осудили условно

В Уфе Октябрьский райсуд вынес приговор уже бывшему инспектору ГИБДД из Уфы, которого уличили в мошенничестве. Оказалось предприимчивый инспектор придумал весьма интересную схему — встречать водителей, которых он останавливает, ложно настроенным алкотестером, который показывал, что водитель находится «под хмельком».
Водитель попавшийся на его удочку в марте 2022 года согласился на требование инспектора передать ему взятку в размере 20 тысяч рублей, однако после того как дал взятку сразу отправился в полицию, где рассказал о действиях инспектора.
Бывшего инспектора, который полностью признал свою вину, суд признал виновным и приговорил к двум годам лишения свободы условно, однако также ему назначен и испытательный срок длительностью полтора года.