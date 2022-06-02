«Единая Россия» стала инициатором расширения мер поддержки семей с детьми

Важнейшим для «Единой России» является выстраивание системы мер поддержки семей с детьми. В условиях санкций появляются новые формы поддержки: выплаты на детей от восьми до 17 лет, индексация материнского капитала и расширение его использования, сохранение соцвыплат по потере кормильца для подростков при подработке на каникулах, сообщает sakh.online.