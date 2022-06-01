Жители Уфы спасли ручей от застройщика и предотвратили катастрофу

О проблеме жителей микрорайона Романовка (ранее — деревня с тем же названием) в Демском районе Уфы Mkset рассказывал в апреле. Тогда владельцы частных домов выступили против планов застройщика возвести многоквартирные жилые дома вблизи их участков. Комплекс «Город природы», который включает в себя не менее девяти домов, расположится на землях, где протекает безымянный ручей. Местные жители заявили, что водный объект выполняет дренажную функцию, отводя влагу с болотистых почв. Если его засыпать, во время весеннего паводка может произойти затопление с катастрофическими последствиями. Представитель компании-застройщика, ООО «Эко-механика», тогда так и не прокомментировал конфликт.
Между тем ситуацией заинтересовались в Уфимском территориальном управлении Минэкологии и в районной прокуратуре. Как следует из письма, направленного ведомством жителям Романовки (есть в распоряжении редакции) ручей, который является притоком старицы реки Белой, включен в государственный водный реестр. Это означает, что городская администрация не имела права распоряжаться участком, где он протекает. Под защитой находится как сам объект, так и водоохранная зона в периметре 50 метров от русла. Однако мэрия в 2007 году передала в аренду участок вместе с ручьем компании «Агидель-Энерджи». Земли подлежали комплексному освоению, на них планировалось жилищное строительство. Затем права и обязанности по договору перешли к нынешнему застройщику «Эко-механика».
Как установили в Минэкологии, на градостроительных планах этого участка ручей не был обозначен, а в кадастровых паспортах отсутствовали сведения о водоохранной зоне. В связи с этим ведомство проинформировало мэрию о необходимости внести исправления в документацию. Проводившая проверку районная прокуратура в свою очередь потребовала от городской администрации устранить нарушения.
Согласно сведениям публичной кадастровой карты, на 18 мая границы земельного участка, где протекает ручей, изменены, обозначены зоны, где находится сам объект и водоохранная территория.