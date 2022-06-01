Жители Уфы спасли ручей от застройщика и предотвратили катастрофу

Между тем ситуацией заинтересовались в Уфимском территориальном управлении Минэкологии и в районной прокуратуре. Как следует из письма, направленного ведомством жителям Романовки (есть в распоряжении редакции) ручей, который является притоком старицы реки Белой, включен в государственный водный реестр. Это означает, что городская администрация не имела права распоряжаться участком, где он протекает. Под защитой находится как сам объект, так и водоохранная зона в периметре 50 метров от русла. Однако мэрия в 2007 году передала в аренду участок вместе с ручьем компании «Агидель-Энерджи». Земли подлежали комплексному освоению, на них планировалось жилищное строительство. Затем права и обязанности по договору перешли к нынешнему застройщику «Эко-механика».