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Житель Башкирии получил семь лет строгого режима за посты в соцсетях

1 июня 10:59
Фото: 1MediaInvest
Он призывал к экстремистской и террористической деятельности и изменению конституционного строя, побуждал к насильственному изменению конституционного строя и подрыву безопасности Российской Федерации, сообщила пресс-служба УФСБ по Башкирии.

Действия жителя Сибая Спартака Бавеяна зафиксировали и предъявили обвинение. Второй Западный окружной военный суд признал его виновным по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы осуществлению экстремистской деятельности) и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

Апелляционный военный суд оставил приговор без изменения – семь лет в исправительной колонии строгого режима с лишением права администрировать интернет-сайты на три года.

#Новости#Наталья Балыкова#Происшествия
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