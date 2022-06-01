Житель Башкирии получил семь лет строгого режима за посты в соцсетях

Действия жителя Сибая Спартака Бавеяна зафиксировали и предъявили обвинение. Второй Западный окружной военный суд признал его виновным по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы осуществлению экстремистской деятельности) и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).
Апелляционный военный суд оставил приговор без изменения – семь лет в исправительной колонии строгого режима с лишением права администрировать интернет-сайты на три года.