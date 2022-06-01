«Вместо 41 тысячи 30»: учитель из Уфы пожаловалась на неисполнение майских указов

При этом, по словам автора обращения, учителя выполняют массу не связанной с основной деятельностью работы: участвуют в городских мероприятиях, проводят флешмобы, конкурсы, марафоны, помогают в проведении выборов, переписи, различных голосованиях. Их привлекают, со слов педагога, к «бесконечным еженедельным субботникам». При этом учитель благодарит мэра Уфы Мавлиева, который после назначения на пост эти мероприятия отменил.