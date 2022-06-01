Молодежь ЕАО защищала проекты в рамках конкурса «Измени жизнь к лучшему»

Нынешняя защита — уже пятая по счету в рамках конкурса «Измени жизнь к лучшему» в ЕАО. Если в 2018 году конкурс предусматривал пять призовых мест, то теперь их число выросло до 20. Членами экспертного совета отбираются по три победителя, которые представляют все районы и городские округа региона. Помимо этого, есть два дополнительных гранта.