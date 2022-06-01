Глава Роспотребнадзора Башкирии прокомментировала ситуацию с оспой обезьян

Что касается вакцинации от этого заболевания, то вакцинация от оспы, которая была до 80-го года «опосредованно защищает от этого заболевания». В частности, по словам Анны Казак, данная вакцина есть у старшего поколения, Тем не менее на сегодняшний день вакцинироваться от заболевания