Буцаев: 44 млрд рублей понадобится на плановое обновление мусоровозов в России

В 2021 году РЭО и Минприроды России предложили расширить меры поддержки для проектов в сфере обращения с ТКО, в частности внедрить механизм льготного лизинга для оборудования и техники. Законопроект о полномочиях РЭО, который сейчас находится на рассмотрении, позволит наделить ППК правом компенсировать недополученные доходы лизинговых организаций в размере 25% от стоимости предмета лизинга. Он также даст РЭО возможность предоставлять акционерные займы и займы инвесторам.