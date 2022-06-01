Брокер Ракута: Возродился высокий спрос на загородные дома в России

Следует отметить, что тенденцию к росту объемов возведения домов за чертой города зафиксировали в России, когда началась пандемия коронавируса, то есть в 2020 году. Разницу проживания в квартирах и за городом ощутили на себе те, кто вынужден был пережидать там объявленный властями карантин.