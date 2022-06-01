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Андрей Назаров показал подписчикам макет Евразийского НОЦ в Уфе за 18 млрд рублей

1 июня 11:33
Фото: скриншот видео из телеграм-канала Андрея Назарова
О том кто и в каких долях будет финансировать Евразийский научно-образовательный центр премьер-министр Башкирии рассказал у себя в соцсетях 1 июня.

Андрей Назаров в своем телеграм-канале рассказал не только о том насколько республике важен Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня, который в скором времени должен появиться на склоне реки Белой, вместе со студенческим кампусом международного уровня.

Премьер-министр Башкирии в своем канале написал, что в республике проект оценивают в 18 миллиардов рублей, 10 из которых должны составить деньги из федерального бюджета. Остальные 8 миллиардов расходов между собой поделит бюджет Башкирии и крупные корпорации. Также в своем канале Назаров анонсировал и презентацию НОЦ, которая состоится в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество#Видео
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