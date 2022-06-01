Андрей Назаров показал подписчикам макет Евразийского НОЦ в Уфе за 18 млрд рублей

Премьер-министр Башкирии в своем канале написал, что в республике проект оценивают в 18 миллиардов рублей, 10 из которых должны составить деньги из федерального бюджета. Остальные 8 миллиардов расходов между собой поделит бюджет Башкирии и крупные корпорации. Также в своем канале Назаров анонсировал и презентацию НОЦ, которая состоится в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума.