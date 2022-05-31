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В Башкирии начальнику в ФНС и его знакомому дали семь лет условно за мошенничество

31 мая 08:52
Фото: 1mediainvest.ru
Первому суд назначил три года лишения свободы, второму — четыре, кроме того, судом установлен четырехлетний испытательный срок, сообщила республиканская прокуратура.

Уголовное дело рассматривал Верховный суд Башкирии. На скамье подсудимых оказались экс-начальник хозяйственного отдела управления ФНС по региону Риф Байтимеров и директор ООО «УралСтройАрт» Егор Егоров. Им инкриминировались ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. ч. 4, 5 ст. 33, ч. 1 ст. 285 УК РФ (подстрекательство и пособничество к злоупотреблению должностными полномочиями).

По версии следствия, в 2018 году предприниматель уговорил налоговика помочь ему получить контракт на капремонт одного из зданий управления, а также инспекций в Ишимбае и Белорецке. Для этого было подготовлено техзадание с требованиями, позволяющими отсеять большинство участников госзакупок. Кроме того, бизнесмен искал несоответствия условиям конкурса в поступивших заявках. Затем предложения участников отклоняли во время заседания конкурсной комиссии.

В итоге, когда контракт получила «нужная» компания, предприниматель и налоговик подписали акты приемки работ, которые фактически не были выполнены. А оплату по ним на 370 тыс. рублей — похитил.

Суд признал обоих фигурантов уголовного дела виновными, однако они пытались обжаловать решение. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменений. В настоящее время он вступил в силу.

#Новости#Наталья Балыкова#Происшествия
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