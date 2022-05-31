В Башкирии начальнику в ФНС и его знакомому дали семь лет условно за мошенничество

По версии следствия, в 2018 году предприниматель уговорил налоговика помочь ему получить контракт на капремонт одного из зданий управления, а также инспекций в Ишимбае и Белорецке. Для этого было подготовлено техзадание с требованиями, позволяющими отсеять большинство участников госзакупок. Кроме того, бизнесмен искал несоответствия условиям конкурса в поступивших заявках. Затем предложения участников отклоняли во время заседания конкурсной комиссии.