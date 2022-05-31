Санатории Башкирии заработали на вахтовиках 662 млн рублей

Обсерваторы в Башкирии начали открывать в марте 2020 года. Первоначально в них на две недели изолировали граждан, приезжающих из неблагополучных по COVID-19 стран. В них также отправляли вахтовиков, возвращающихся в Башкирию. Последние также проходили обсервацию в санаториях перед вылетом на работу. Эти услуги оплачивали компании-работодатели.