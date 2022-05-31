С самого дорогого щебеночного карьера в Башкирии требуют 13 млн за ущерб экологии

Как сообщал Mkset, год назад Росприроднадзор останавливал работы на этом объекте. Причиной стало злостное игнорирование требований законодательства. Производство не модернизировали, при этом содержание вредных веществ и пыли в воздухе превышало нормативы. Тогда руководитель надзорного ведомства Светлана Радионова отмечала, что «руководство самого дорогого в стране щебёночного карьера для соблюдения экологических требований не делает ничего».