mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Плата за вывоз мусора вырастет в Уфе с 1 июля

31 мая 03:54
Фото: Вадим Квасюк / 1MI
О повышении цен на услуги по вывозу отходов сообщает МУП «Спецавтохозяйство по уборке города»

В башкирской столице с 1 июля возрастет стоимость услуг по вывозу мусора. Об этом сообщает МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» со ссылкой на постановление Госкомитета РБ по тарифам.

Так, по данным Госкомитета, единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами составляет 514,92 рубля за кубический метр.

При этом сообщается, что плата за вывоз отходов в многоквартирных домах увеличится на 2,38 рубля. Если ранее эта сумма составляла 80,01 рубля, то с 1 июля она составит 82,39 рубля.

Повышение цен коснётся также и жителей домов индивидуального жилищного строительства. Сумма платежей за вывоз мусора для них увеличится на 2,41 рубля и, таким образом, составит 83,67 вместо прежних 81,26 рубля.

Напомним, ранее жительница Уфы возмутилась расценками на услуги по вывозу мусора в Уфе. По её мнению цены на вывоз отходов были нелегально завышены. За комментарием по данному вопросу Mkset обратился в обслуживающую компанию.

Также ранее жители крупнейшего СНТ республики показали, как выглядят мусорные свалки. Горы мусора буквально заполнили собой улицы садового товарищества.

#Новости#Азамат Нухов#Политика
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48