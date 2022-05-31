Холодный 2022 год: каким будет лето в Башкирии и ждать ли аномальной погоды

Согласно прогнозам Башгидрометцентра, в этом году аномальной жары и засухи, как в 2021-м, ждать не придется, не будет также и затяжных дождей. Данные метеорологов основаны на аналитических разработках исследовательских институтов климата страны. Точность прогноза составляет 65%. Количество осадков, по вероятным оценкам, будут колебаться в пределах нормы.