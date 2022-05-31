Хабиров рассказал, чем недоволен в Башкирии полпред в ПФО Комаров

«Практически все показания [в Башкирии] положительные, но Игорь Анатольевич нам сделал вполне справедливое замечание: еще добавить энергию в вопросе ликвидации задолженности по заработной плате. Там есть много чисто, скажем так, бюрократических вещей, но эту цифру нам надо, конечно, оперативно снижать», — сказал Радий Хабиров. Вопросом ликвидации задолженности по зарплате необходимо «заниматься персонально», добавил он. При этом имен персонально ответственных за решение проблемы он не назвал.