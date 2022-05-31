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Хабиров рассказал, чем недоволен в Башкирии полпред в ПФО Комаров

31 мая 04:32
Фото: сайт правительства РБ
Властям сделали «замечание» из-за задолженности по зарплате, сообщил глава республики.

Радий Хабиров сообщил, что во время рабочего визита полпреду президента России в ПФО показали ряд «крепко стоящих на ногах» предприятий: «Буринтех» и «Уфавита». После Игорь Комаров провел совещание по обеспечению стабильности в экономике и социальной сфере, где состоялся «принципиальный разговор».

«Практически все показания [в Башкирии] положительные, но Игорь Анатольевич нам сделал вполне справедливое замечание: еще добавить энергию в вопросе ликвидации задолженности по заработной плате. Там есть много чисто, скажем так, бюрократических вещей, но эту цифру нам надо, конечно, оперативно снижать», — сказал Радий Хабиров. Вопросом ликвидации задолженности по зарплате необходимо «заниматься персонально», добавил он. При этом имен персонально ответственных за решение проблемы он не назвал.

#Новости#Наталья Балыкова#Политика
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