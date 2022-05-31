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«Дожимайте»: Хабиров потребовал нанести разметку на дорогах Башкирии

31 мая 05:06
Фото: мэрия Уфы
Отсутствие линий вызывает много вопросов у жителей, сообщил он на совещании в правительстве во вторник, 31 мая.

«Я понимаю, что дожди были, но [к нанесению] дорожной разметки приступаем?», — спросил он, обращаясь к исполняющему обязанности главы республиканского Минтранса Руслану Гарипову.

Аналогичный вопрос он адресовал мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву.

Подчиненные ответили, что уже приступают к нанесению разметки. «Все силы и средства готовы, мы уже начали работу. Нас погода просто подвела», — сказал Ратмир Мавлиев.

Кроме того, Радий Хабиров поручил «сделать идеально» развязку на въезде в Уфу.

«Это въезд в Уфу, главные ворота. Сделайте так, как должно быть для крупного города-миллионника», — попросил он.

Городские власти рапортовали о начале нанесения дорожной разметки еще в конце апреля. В первую очередь работы планировали провести на улицах Заки Валиди, Цюрупы, 50 лет Октября, Тоннельной, Комарова, Ленина, а также на проспекте Октября и проспекте Салавата Юлаева.

Как следует из судебной практики, доводы о невозможности нанесения дорожной разметки по окончании зимнего периода в связи с погодными условиями ранее признавались несостоятельными. Суды отмечали, что неблагоприятные погодные условия не исключают обязанность лиц, ответственных за состояние дорог, выполнять необходимые работы.

#Новости#Наталья Балыкова#Общество
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