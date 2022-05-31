«Дожимайте»: Хабиров потребовал нанести разметку на дорогах Башкирии

Городские власти рапортовали о начале нанесения дорожной разметки еще в конце апреля. В первую очередь работы планировали провести на улицах Заки Валиди, Цюрупы, 50 лет Октября, Тоннельной, Комарова, Ленина, а также на проспекте Октября и проспекте Салавата Юлаева.