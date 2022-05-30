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Журналист из Уфы Асафьев оспорит статус СМИ-иноагента в суде

30 мая 13:53
Фото: zen.yandex.ru
Журналист Артур Асафьев*, который в апреле этого года был включен в реестр СМИ-иноагентов, подал иск в суд на Минюст.

Уфимский журналист Артур Асафьев* (признан Минюстом иноагентом - прим.ред.) обжалует свой статус СМИ-иноагента в суде. Отметим, что в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента мужчину включили еще 22 апреля.

Так, дело будет рассматриваться в Уфе — в Октябрьском райсуде — и первое заседание пройдет 23 июня. Как сообщил сам журналист порталу UTV, конструкция законодательства об иноагентах, по его мнению, является нарушением конституции РФ и прав человека. Кроме того, оспаривать присвоенный Минюстом статут Артур Асафьев* намерен до Европейского суда по правам человека.

Отметим, что журналист работал на «Радио Свобода»* и в интернет-издании «Idel.Реалии»*, которые также признаны на территории России СМИ-иноагентами.

* — включены в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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