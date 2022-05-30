Журналист из Уфы Асафьев оспорит статус СМИ-иноагента в суде

Так, дело будет рассматриваться в Уфе — в Октябрьском райсуде — и первое заседание пройдет 23 июня. Как сообщил сам журналист порталу UTV, конструкция законодательства об иноагентах, по его мнению, является нарушением конституции РФ и прав человека. Кроме того, оспаривать присвоенный Минюстом статут Артур Асафьев* намерен до Европейского суда по правам человека.