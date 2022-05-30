Сбер в Башкирии провел первую сделку, используя сервис Домклик «Бронирование квартир»

«Выбранная квартира будет закреплена за пользователем в течение 3-х дней — за это время жилье гарантированно не поступит в открытую продажу. Обычно этого бывает достаточно, чтобы принять взвешенное решение о приобретении квартиры и получить решение банка по ипотеке».