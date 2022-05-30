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Проект нового СИЗО под Уфой на 930 мест обойдется бюджету в 176 миллионов рублей

30 мая 04:56
Фото: 1MI
Следственный изолятор будет рассчитан не только на мужчин, но и на женщин, в том числе и с детьми, следует из данных аукциона.

Судя по тому, что уже на этой неделе завершается прием заявок от желающих выполнить инженерные изыскания и разработать проект нового СИЗО (следственного изолятора), в скором времени под Уфой, а именно в Иглинском районе, близ Шакши, где и сейчас стоят исправительные колонии, появится еще и следственный изолятор.

Сегодня в Уфе работает только один следственный изолятор и расположен он в самом центре города, на улице Достоевского. Объект же который расположится в Иглинском районе на 17 гектарах земли будет оборудован не только помещениями для подследственных, но и медсанчастью со стационаром, а также туберкулезным стационаром на 50 мест. Разумеется предусмотрено и наличие карцера и карантинных камер

Известно, что 80 мест в новом изоляторе будут отведены женщинам, также запланировано появление в новом СИЗО и помещения для совместного пребывания женщин с детьми. Мало того, территория СИЗО должна быть озеленена, также на ней должны появиться и малые архитектурные формы.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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