Проект нового СИЗО под Уфой на 930 мест обойдется бюджету в 176 миллионов рублей

Сегодня в Уфе работает только один следственный изолятор и расположен он в самом центре города, на улице Достоевского. Объект же который расположится в Иглинском районе на 17 гектарах земли будет оборудован не только помещениями для подследственных, но и медсанчастью со стационаром, а также туберкулезным стационаром на 50 мест. Разумеется предусмотрено и наличие карцера и карантинных камер