Препарат фармкомпании «Промомед» минимизирует риск развития постковидного синдрома

Сообщается, что препарат фармкомпании «Промомед» подавляет вирус более чем у 90% пациентов, в результате чего больные быстрее идут на поправку. Если начать лечение фавипиравиром («Арепливир») своевременно, прогноз заболевания значительно улучшается. В 15-й версии Временных методических рекомендаций Минздрава России по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции указано, что схема ранней и эффективной этиотропной терапии фавипиравиром даже при домашнем лечении снижает риск развития тяжелых форм заболевания и постковидного симптома.