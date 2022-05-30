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Препарат фармкомпании «Промомед» минимизирует риск развития постковидного синдрома

30 мая 09:41
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Стали известны результаты клинических исследований зарегистрированного в России препарата «Арепливир» прямого противовирусного действия на основе фавипиравира. По данным испытаний, препарат подавляет коронавирусную инфекцию более чем у 90% пациентов.

В ходе исследований установлено, что применение фавипиравира для лечения инфекции, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, позволяет сократить период до улучшения состояния пациента в среднем на четыре дня по сравнению с обычным лечением. Также средство помогает улучшить состояние легких, что подтверждается данными компьютерной томографии (КТ), передает newizv.ru.

Сообщается, что препарат фармкомпании «Промомед» подавляет вирус более чем у 90% пациентов, в результате чего больные быстрее идут на поправку. Если начать лечение фавипиравиром («Арепливир») своевременно, прогноз заболевания значительно улучшается. В 15-й версии Временных методических рекомендаций Минздрава России по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции указано, что схема ранней и эффективной этиотропной терапии фавипиравиром даже при домашнем лечении снижает риск развития тяжелых форм заболевания и постковидного симптома.

У пациентов, которые при отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус имеют симптомы COVID-19 и ОРВИ, применение фавипиравира («Арепливира») является обоснованным для предотвращения прогрессирования заболевания до более тяжелой формы.

«Арепливир» показал хорошую переносимость, в частности, в ходе испытаний все нежелательные явления носили легкий характер и не требовали отмены препарата и изменения лечения.

Отмечается, что «Арепливир» может быть использован в отношении широкого спектра ОРВИ, вызванных РНК-вирусами, включая грипп.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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