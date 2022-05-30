Подрядчик требует с пермского застройщика «ПЗСП» возмещения за некачественные работы

Заседание в основном слушании назначено на 6 июля.
Как сообщает Properm.ru, суть претензии состоит в том, что компания «ПЗСП» ненадлежащим образом выполнила поставку облицовки и межквартирных перегородок системы KNAUF в строящийся жилой дом на ул. Адмирала Ушакова, 65.
Журналисты издания попросили у ПЗСП комментарий по этому поводу, однако на момент публикации ответ еще не был получен.
По данным с сайта ПЗСП, компания выступает застройщиком этого объекта, а «КВАРТАЛ-С» привлечен в качестве субподрядчика. По данным ПЗСП, строящийся дом должен быть сдан в конце 2022 — начале 2023 года, сейчас идет монтаж внутренних перегородок.
Компания «КВАРТАЛ-С» занимается строительными работами, оказывает услуги по техническому и строительному контролю.
В 2010 году ООО «Кнауф Маркетинг Краснодар», ОАО «ПЗСП» и компания «ОТДЕЛ.kа» заключили трехстороннее соглашение о стратегическом партнерстве, в соответствии с которым осуществляются поставки по партнерским ценам качественных строительно-отделочных материалов KNAUF на объекты, возводимые ПЗСП.