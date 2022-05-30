Главный тренер покинул ФК Уфа после вылета команды из РПЛ

Должность главного тренера футбольного клуба «Уфа» покинул Алексей Стукалов. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе клуба.
Сообщается, что трудовой договор стороны расторгли по обоюдному согласию. По словам тренера, этот сезон выдался непростым.
Также Стукалов выразил благодарность болельщикам, а также всем, кто работал вместе с ним на благо футбольного клуба.
Напомним, о назначении Алексея Стукалова на пост главного тренера клуба стало известно 9 апреля 2021 года. С того момента футбольная команда отыграла 40 официальных матчей, в девяти из которых одержала победу, 16 раз сыграла вничью и 15 раз проиграла.
Также напомним, ранее стало известно, что ФК «Уфа» не попала в Российскую премьер-лигу. Несколькими днями ранее команда одержала поражение в матче с футбольным клубом «Оренбург». По итогам матча счёт составил 2:1 в пользу команды из Оренбурга.