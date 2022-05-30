mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Главный тренер покинул ФК Уфа после вылета команды из РПЛ

30 мая 10:12
Фото: fcufa.pro
Трудовой договор тренера с клубом стороны расторгли по обоюдному согласию, сообщает пресс-служба ФК «Уфа»

Должность главного тренера футбольного клуба «Уфа» покинул Алексей Стукалов. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе клуба.

Сообщается, что трудовой договор стороны расторгли по обоюдному согласию. По словам тренера, этот сезон выдался непростым.

Также Стукалов выразил благодарность болельщикам, а также всем, кто работал вместе с ним на благо футбольного клуба.

Напомним, о назначении Алексея Стукалова на пост главного тренера клуба стало известно 9 апреля 2021 года. С того момента футбольная команда отыграла 40 официальных матчей, в девяти из которых одержала победу, 16 раз сыграла вничью и 15 раз проиграла.

Также напомним, ранее стало известно, что ФК «Уфа» не попала в Российскую премьер-лигу. Несколькими днями ранее команда одержала поражение в матче с футбольным клубом «Оренбург». По итогам матча счёт составил 2:1 в пользу команды из Оренбурга.

#Новости#Азамат Нухов#Спорт
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48