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Еще один контрактник из Башкирии погиб во время спецоперации на Украине

30 мая 12:10
Фото: vk.com/Риф Юсупов
В понедельник, 30 мая, в Дюртюлях простились с Русланом Гилимхановым, сообщил глава райадминистрации Риф Юсупов.

На своей странице в «Вконтакте» он написал, что Руслан был «хорошим, надежным парнем».

«И только такой человек, как Руслан, не мог отказаться участвовать в спецоперации, вместе с товарищами он вступил на защиту нашей страны», — говорится в сообщении.

По мнению главы района, справиться с горем родным погибшего контрактника поможет осознание, что он отдал свою жизнь за правое дело.

Как следует из открытых данных, число военнослужащих из Башкирии, погибших с начала спецоперации на Украине, приближается к 90.

#Новости#Наталья Балыкова#Политика
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