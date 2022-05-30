Антикризисные курсы «Ростелекома» помогут предпринимателям России в развитии бизнеса

«Ростелеком» запустил образовательную площадку для предпринимателей «Бизнес драйв Академия» в декабре 2021 года. Эксперты сформировали учебную программу, детально изучив запросы бизнес-сообщества в ходе цикла мероприятий «Бизнес драйв», которые компания проводит по всей России с 2018 года. Аудитория проекта — действующие предприниматели, самозанятые и те, кто планирует начать свое дело. Поэтому образовательные уровни охватывают все стадии развития бизнеса — от старта до масштабирования, а главный принцип любого курса — полезно, быстро и без воды. В академии зарегистрированы почти 7 тыс. пользователей. В топ самых востребованных тем на сайте входят курс «Команда в малом бизнесе», «Миссия», «Репутация в социальных сетях», «Идея для бизнеса», «Современный предприниматель» и «Бизнес-модель». Всего в академии доступно более 50 часов курсов.